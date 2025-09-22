Raisting kämpft sich aus dem Tabellenkeller

Fortuna hatte der SV Raisting in dieser Saison bisher nur selten auf seiner Seite. In den letzten Wochen meinte es die Glücksgöttin aber sehr gut mit dem SVR. Mit viel Glück holte sich der SVR gegen den MTV-München den ersten Saisonsieg. Zu den drei Punkten aus dem 1:0 Erfolg auf dem eigenen Platz gesellten sich noch drei Zähler am grünen Tisch. Der Fußballverband wandelte die Niederlage der Raistinger beim FC Penzberg in einen 2:0-Sieg um, weil der FCP einen unerlaubten Spieler einsetzte.

„Wir hatten jetzt mal Glück, nachdem zuvor vieles gegen uns gelaufen ist“, freute sich SVR-Coach Hannes Franz über den Punktesegen, der sein Team aus dem Tabellenkeller nach oben beförderte. Den Aufwärtstrend setzte seine Truppe am letzten Spieltag durch ein 1:1-Unentschieden beim SV Pullach fort.

SVR-Spielertrainer Hannes Franz: „Es wäre mehr möglich gewesen.“

„Insgesamt ein gerechtes Ergebnis, wobei auch mehr möglich gewesen wäre“, meinte Franz nach dem Remis beim Landesligaabsteiger. Die Partie beim Tabellenachten begann für die Raistinger nach Wunsch. Nach einem Foul im Strafraum entschied der Unparteiische auf Elfmeter für die Gäste. Andreas Heichele (10.) erzielte vom Punkt die 1:0-Führung für die Raistinger, die im Anschluss in Überzahl spielten, weil der Verursacher für Meckern eine Zehn-Minuten Zeitstrafe erhielt. Aus der numerischen Überlegenheit schlugen die Gäste aber kein Kapital.

Bei zwei guten Möglichkeiten der Hausherren, David Perl (22.) traf unter anderem die Latte, lag sogar der Ausgleich in der Luft. „Da hätten wir konsequenter und resoluter verteidigen müssen“, grummelte Franz, der zudem mit der Chancenverwertung haderte. Kurz vor dem Wechsel hatte Viktor Neveling das 2:0 auf dem Fuß. Er traf aber frei stehend nur den SVP-Keeper. „Wenn wir da das Tor machen, gewinnen wir das Spiel vermutlich“, meinte Franz, nicht zuletzt mit Blick auf die tropischen Temperaturen in Pullach. Nach der Pause erhöhten die Hausherren den Druck.

SVR-Torwart Urban Schaidhauf gelingen zahlreiche gute Paraden

Urban Schaidhauf im SVR-Kasten verhinderte einige gute Möglichkeiten. Nach einer Ecke war er aber machtlos, als Janosch Barho (61.) aus einem Gewühl heraus das 1:1 erzielte. Pullach drängte danach weiter. Die Raistinger verteidigten aber das Remis. Die Gäste setzten zwischendurch auch noch Nadelstiche. Der eingewechselte Frederik Specht und Maxi Neufing vergaben aber ihre Möglichkeiten zur neuerlichen Führung, sodass es letztlich bei der Punkteteilung blieb, mit der der SVR in der Bezirksliga Süd aktuell Platz zwölf belegt.