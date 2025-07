Beim SV Raisting steht die Integration der Neuzugänge im Vordergrund

Herr Franz das erste Testspiel gegen Kaufering ging mit 1:8 verloren, was waren die Gründe für dieses deutliche Resultat?

FRANZ: Bei uns haben extrem viele Spieler gefehlt. In der Startelf standen fast nur Neue. Da war von Automatismen und einer Spielidee wenig zu sehen. Auch bei der taktischen Ausrichtung ist nicht viel gegangen. Aber das war zu erwarten. Wir wissen jetzt aber woran wir in den nächsten Wochen arbeiten müssen. Dazu kam, dass Kaufering eine sehr gute Mannschaft hat, die um den Landesligaaufstieg mitspielen wird.

Wie sind sie mit den Transferaktivitäten in der Sommerpause zufrieden?

FRANZ: In der Breite haben wir die Abgänge ganz gut aufgefangen, aber in der Qualität noch nicht. Daran werden wir in den nächsten Wochen intensiv arbeiten.

Hannes Franz sucht noch einen Innenverteidiger und einen Stürmer für den SV Raisting

Gibt es noch Lücken im Kader?

FRANZ: Ich bin noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger und einem Stürmer. Wir sind da an zwei Spielern dran. Da hoffe ich, dass wir sie von uns überzeugen können. Möglicherweise fällt Benedikt Stechele längere Zeit aus, dann würde uns auch noch ein Sechser guttun.

Mit Viktor Neveling gibt es einen neuen spielenden Co-Trainer. Wie sehen sie seine Aufgabe?

FRANZ: Er soll auf dem Platz die nötige Unterstützung liefern. Das hatten wir nach meiner Verletzung nicht mehr so. Er soll meine Gedanken mit auf den Platz tragen, weil er näher am Team dran ist. Ein großer Vorteil von Viktor ist, dass er flexibel einsetzbar ist.

SVR-Trainer Hannes Franz ist überzeugt: Die neue Saison in der Bezirksliga Süd wird nicht leicht

Wie sagen sie zu den neuen Teams in der Bezirksliga Süd. Es gibt ja gleich acht davon?

FRANZ: Der SV Untermenzing und der SV Waldeck-Obermenzing, die beide zuletzt in der Nordgruppe spielten, haben enorme Qualität. Beide spielten im vorderen Mittelfeld mit. Ich denke die Liga ist noch einen Tick stärker, auch durch die beiden Absteiger Pullach und Olching. Von denen ist einiges zu erwarten. Die Aufsteiger Geiselbullach und MTV München kenne ich nicht. Ohlstadt und Polling sind bestimmt unangenehm zu spielen. Es wird sicher keine leichte Saison.

Wie schaut die Vorbereitung aus und was sind die Schwerpunkte?

FRANZ: Wir werden dreimal die Woche trainieren. Auf dem Programm stehen insgesamt fünf Testspiele. Ein Trainingslager wird es nicht geben. Das ist erst in der kommenden Wintervorbereitung geplant. Für uns geht es in erster Linie um die Integration der neuen Spieler. Da hatten wir in der Vergangenheit nie Probleme. Die größte Aufgabe des Trainerteams wird es sein d, die Neuzugänge, die durchwegs aus unteren Klassen kommen, an das höhere Tempo und die neue Spielklasse zu gewöhnen.

Kann man zum jetzigen Zeitpunkt schon etwas über das Saisonziel der Raistinger sagen?

FRANZ: Man muss unterscheiden zwischen Ambitionen, Erwartungshaltung und Realität. Für uns geht es primär darum die Neuen zu integrieren. Dann muss man schauen wie der Saisonstart läuft, der war in den letzten beiden Jahren überragend. Man kann nicht einfach davon ausgehen, dass es wieder so gut läuft. Letztlich hängt vom Auftakt sehr viel ab. Vorher werde ich deshalb auch kein Saisonziel festlegen.

Zur Person Hannes Franz ist 30 Jahre alt und gehört seit der Saison 2014/2015 dem SV Raisting als Spieler an. Spielertrainer ist Franz seit der Saison 2017/2018.