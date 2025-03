„Unterm Strich ein gerechtes Ergebnis“ für den SV Raisting

Der SV Raisting bleibt im neuen Jahr weiter ungeschlagen. Gleichzeitig wartet der SVR aber noch auf einen Heimerfolg. Im Spitzenspiel zuhause gegen den SV Planegg-Krailling kamen die Mannen von Spielertrainer Hannes Franz wie schon vor zwei Wochen gegen den TSV Gilching nicht über ein torloses Remis hinaus.

„Unterm Strich ein gerechtes Ergebnis“, bilanzierte Franz nach dem Duell gegen den Tabellenzweiten. Durch die zweite Punkteteilung nach der Winterpause mussten die Raistinger ihren dritten Platz räumen. Verfolger Wacker München zog durch einen 5:2 Heimerfolg gegen Wolfratshausen am SVR vorbei.

Auf dem schwer zu bespielenden Platz bekamen die rund 200 Zuschauer nur wenige Großchancen zu sehen. In der ersten Hälfte kam Andreas Heichele nach einer Ecke zu einer guten Möglichkeit und SVR-Kapitän Max König hatte Pech, dass er nach einem kurz ausgeführten Freistoß aus 25 Metern die Latte traf. Die spielstarken Gäste kamen bis dahin nur durch einen Kopfball nach einem Eckstoß und bei einem Freistoß zu guten Gelegenheiten.

Zahlreiche Fouls und Unterbrechungen sorgen für eine zerfahrenes Spiel beim SV Raisting.

Nach der Pause litt der Spielfluss unter zahlreichen Fouls und Unterbrechungen. „Das war sehr zerfahren“, bekannt Franz, den zudem die Zeitstrafe (60.) gegen Mathias Sedlmeier wurmte. „Die habe ich nicht so ganz verstanden“, grummelte der SVR-Coach, dessen Team die Unterzahl aber schadlos überstand. In der Schlussphase wäre für die Hausherren sogar noch der Sieg möglich gewesen. David Gretschmann kam nicht ganz an den Ball, weil SVP-Keeper Marijan Krasnic etwas schneller war und der eingewechselte Francois Ngwen wurde beim Abschluss von seinem Mitspieler unabsichtlich behindert, so dass der Schuss über den Kasten ging.

Besser lief es für die zweite SVR-Garnitur, die den SC Pöcking mit 1:0 besiegte. Damit beendete die Mannschaft von Trainer Roland Perchtold ihre Negativserie von 15 sieglosen Partien. Den entscheidenden Treffer für die Raistinger Zweite erzielte Elias Stechele (6.) schon in der Anfangsphase nach einem langen Ball. Mit dem erst zweiten Saisonsieg verließ die SVR-Reserve den letzten Platz in der Kreisklasse 3. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt aber immer noch sieben Punkte.