Der SV Raisting ist im Landkreisduell weitgehend chancenlos

Der Startelf und der Gegner waren im jüngsten Spiel anders. Das Resultat war aber das gleiche. Wie schon beim Auftaktspiel gegen den SV Ohlstadt kassierte der SV Raisting (SVR) im zweiten Saisonspiel beim FC Penzberg (FCP) eine 0:3 Niederlage.

„Der Sieg des FCP war verdient. Aktuell ist unser Spiel noch zu fehlerbehaftet“, räumte SVR-Spielertrainer Hannes Franz ohne Umschweife ein, dass sein Team im Gegensatz zu den letzten Jahren nicht auf Augenhöhe mit dem Landkreisrivalen agierte. „Der Mannschaft fehlt es noch an Überzeugung, das Selbstvertrauen muss erst noch wachsen“, ergänzte Franz, der vier Änderungen gegenüber der Vorwoche in der Aufstellung vornahm.

Urban Schaidhauf steht statt Harald Killimann im SVR-Tor

Dazu gehörte auch, dass Torhüter Urban Schaidhauf für Harald Killimann, der gegen Ohlstadt den Kasten hütete, den Posten zwischen den Pfosten übernahm. Dem SVR-Routinier unterlief in der Anfangsphase, ähnlich wie Killimann beim Heimauftakt, ein Schnitzer bei einem Standard, der prompt zu einem Tor führte.

Einen Freistoß von Dominik Bacher konnte Schaidhauf nicht festmachen. Jonas Kirschner (15.) stand danach goldrichtig, um zum 1:0 für den FCP abzustauben. Der frühe Rückstand machte es den Raistingern in der Folge nicht leichter. Die Gäste agierten nach vorne ohne Druck und Ideen. Die spielstarken Penzberger, die sich vor der Saison gut verstärkten, kontrollierten weitgehend das Geschehen.

Raistings Verteidiger zeigen sich gegen den FC Penzing stabil

Richtig brenzlig wurde es aber nur selten, dafür stand die SVR-Verteidigung um die erfahrenen Thomas Bretthauer und Hermann Sigl zu stabil. Nach der Pause änderte sich wenig. Die Raistinger versuchten vergeblich, die Offensive anzukurbeln, was aber meistens an ungenauen Pässen und Ballverlusten scheiterte. Der FCP blieb die torgefährlichere Mannschaft. Nach einer guten Stunde erhöhte Franz Fischer (61.) auf 2:0. Im Anschluss hatten die Gäste Glück, dass Sinan Grgic, der bis zur letzten Saison noch das SVR-Trikot trug, einen Foulelfmeter (73.) an die Latte setzte.

Erst danach kamen die Raistinger zu Möglichkeiten durch die eingewechselten Angelos Dogantzalis und Francois Ngwen, die beide an Penzbergs Torhüter Benedikt Zeisel scheiterten. Besser machte es kurz vor Schluss Fatih Kocyigit (90.) vom FCP, der zum 3:0-Endstand einnetzte.