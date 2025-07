Tag des offenen Waldes: Was der Forstbetrieb Landsberg am 12. Juli präsentiert

Die bayerischen Wälder sind doch das ganze Jahr offen. Warum veranstaltet der Forstbetrieb Landsberg am 12. Juli einen Tag der offenen Tür?

ROBERT BOCKSBERGER: Natürlich stehen die Wälder der Bevölkerung ganzjährig offen. Bei der Betitelung der Veranstaltung wollten wir uns aus Werbegründen an einen gebräuchlichen Slogan anlehnen. Inhaltlich ist das natürlich dann nicht mit der Besonderheit etwa eines Tags des offenen Denkmals vergleichbar.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher an diesem Tag, was sie sonst im Staatswald nicht erleben?

BOCKSBERGER: Das Besondere sind die acht Infostände im Wald entlang des Spaziergangs zu speziellen Waldthemen. Hier werden die Besucher bei Interesse über bestimmte Inhalte an Beispielen informiert, vergleichbar mit einem Gang über eine Messe.

Sie sprechen einerseits vom „Staatswald“, andererseits vom „Forstberieb“. Was ist der Unterschied zwischen „Wald“ und „Forst“?

BOCKSBERGER: Der Forstbetrieb Landsberg bewirtschaftet als Organisationseinheit der Bayerischen Staatsforsten eine Teilfläche des Staatswalds in den Landkreisen Landsberg, Fürstenfeldbruck, Weilheim-Schongau und Aichach-Friedberg. Der Titel wurde vermutlich auch in der Nachfolge der 2005 aufgelösten „Staatlichen Forstämter“ so gewählt. Die hoheitlichen und amtlichen Aufgaben im Wald sind 2005 an die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten übertragen worden. Ein Forstbetrieb ist somit kein Amt im rechtlichen Sinn. Wald und Forst werden im Regelfall synonym verwendet. Forst beinhaltet stärker den Nutzungsaspekt. In historischen Waldbezeichnungen ist der Forst deshalb häufig vertreten. Heutzutage ist die Bezeichnung Wald der Standard und betont stärker die Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktion. In der Namensgebung Bayerisches Waldgesetz von 1974 als Nachfolger des Bayerischen Forstgesetzes von 1852 und 1965 wird dies auch deutlich.

Haben wir im Landkreis Landsberg mehr „Wald“ oder mehr „Forst“?

BOCKSBERGER: Ich würde heute von Wald sprechen. Da im Landkreis alle Wälder auch durch menschliche Nutzung überprägt und verändert sind, sind in der klassischen Betrachtung alle auch Forsten. In den historischen Namensbezeichnungen spielt der „Forst“ eine große Rolle und eine Namensänderung würde die lange Geschichte dieser Landschaften und Namensgebungen nicht respektieren. Von den 66 großräumigen Wäldern des Forstbetriebs beinhalten zehn den Namen „Forst“ und 16 den Namen „Wald“. Häufig ist auch die Bezeichnung „Holz“.

Als Ziel Ihrer Waldbewirtschaftung formulieren Sie „den besten Wald für die Menschen in Bayern“ zu schaffen. Was wird dafür im Landkreis Landsberg konkret getan?

BOCKSBERGER: Wir hoffen, vieles bei der Veranstaltung darstellen zu können. In Kurzform: Waldumbau vieler alter Fichtenbestände hin zu standortgemäßen, gemischten, stabilen, gesunden und leistungsfähigen Wäldern, die alle Waldfunktionen erfüllen können. Waldfunktionen sind analog als Anforderungen der Bevölkerung an den Wald zu verstehen. Erhalt der naturnahen Waldstrukturen, zum Beispiel auf Nassflächen. Die konkreten Maßnahmen von der Holzernte bis zur Pflanzung und Pflege von jungen Wäldern möchten wir an diesem Tag darstellen. In Anbetracht der Entwicklungen im Klimawandel ist das natürlich eine Aufgabe mit vielen Unbekannten.

Haben Sie im Wald des Landsberger Forstbetriebs einen Lieblingsplatz und welcher ist das?

BOCKSBERGER: Mein persönlicher Lieblingswald ist der Schwiftinger Wald, da hier der Waldumbau beispielhaft gut gelungen ist beziehungsweise auf einem guten Weg ist.

Der klimabedingte Waldumbau ist praktisch seit den großen Orkanen vor mehr als 30 Jahren ein zentrales Thema in der Forstwirtschaft. In welchem Maße hat sich der Staatswald im Landkreis Landsberg in dieser Zeit verändert und wie können wir uns den Wald in 30 oder 50 Jahren vorstellen?

BOCKSBERGER: Im Zuge des Waldumbaus werden alte Wälder gezielt durch natürliche Verjüngung und Pflanzungen in Richtung junge Wälder verschoben. In der gemischten Zusammensetzung der nachwachsenden Wälder sehen wir die größte Absicherung gegen die kommende Klimaveränderung. Statistisch gesicherte Daten aus der Waldinventur liegen organisationsbedingt für den Zeitraum 2005 bis 2020 vor. In diesem Zeitraum ist der Anteil der Fichte von 61 auf 51 Prozent gesunken, der Anteil der Laubhölzer ist von 31 auf 40 Prozent gestiegen. Die Fläche der nachwachsenden jungen Bäume unter den Altbäumen (Vorausverjüngung) hat sich im Forstbetriebsbereich von 2000 auf 5500 Hektar um 175 Prozent erhöht. Dabei hat sich zum Beispiel der Anteil von Eichen und Buchen überproportional um etwa 250 Prozent erhöht. Die Holzmenge pro Hektar ist dabei lediglich um zehn Prozent von 350 auf 320 Festmeter pro Hektar gesunken, trotz Windwurf und Borkenkäfer. In 30 bis 50 Jahren werden die Wälder deutlich gemischter, laubholzreicher, fichtenärmer, artenreicher, ungleichartiger und strukturreicher sein als heute. Die Vitalität der zukünftigen Wälder und einzelner Baumarten ist in Anbetracht der prognostizierten klimatischen Veränderungen mit weniger Niederschlag und längeren Dürrephasen und eventuell neuer Schadorganismen nicht seriös zu prognostizieren. Die Vitalität der zukünftigen Wälder ist abhängig von einer erfolgreichen Klimaschutzpolitik.

In jüngster Zeit wurden die großen Staatswaldflächen ja auch als Standort für Windräder entdeckt. Wie groß ist die Gefahr, dass diese zusammenhängenden, teilweise recht naturnahen Waldflächen durch die Erzeugung von Windenergie zerstückelt werden und ihr Wert für die Natur und die Allgemeinheit geschmälert wird?

BOCKSBERGER: Im Forstbetrieb laufen derzeit sieben Windenergieanlagen mit einem Flächenverbrauch an Wald von rund sieben Hektar. Das sind 0,05 Prozent der Waldfläche. Auch ein weiterer Ausbau wird einen minimalen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Wälder haben.

Forstbetriebsleiter Robert Bocksberger vor einer jungen Tanne und einer Karte, auf der die Waldflächen des Forstbetriebs Landsberg markiert sind, im Schwiftinger Wald. Foto: Thorsten Jordan

Tag des offenen Waldes Beim Tag des offenen Waldes am Samstag, 12. Juli, von 11 bis 17 Uhr informieren die Försterinnen und Förster des Forstbetriebes Landsberg auf einem zwei Kilometer langen Waldparcours an acht Stationen über die verschiedenen Arbeiten im Wald: Zukunftswald, Waldplanung, junger Wald, Naturschutz, Durchforstung, Wegepflege, Waldverjüngung, Holzernte mit Maschinen. Die Wanderung beginnt in Hübschenried bei Dießen und geht quer durch den „Unterforst“ nach Riederau. Für das leibliche Wohl ist in Hübschenried gesorgt, zudem gibt es einen Pendelverkehr zurück von Riederau nach Hübschenried. Der Forstbetrieb Landsberg Holznutzung: Der Forstbetrieb Landsberg bewirtschaftet und betreut rund 15.000 Hektar Wald zwischen Ammersee und Lech. Er erntet nachhaltig rund 150.000 Kubikmeter Rohholz pro Jahr. Der Forstbetrieb hat rund 50 Beschäftigte. Waldumbau: Damit die Staatswälder ihre vielfältigen Funktionen auch in Zukunft wahrnehmen können, müssen die Försterinnen und Förster den Waldumbau vorantreiben und die Wälder auf den Klimawandel vorbereiten: „Wir setzen auf gemischte Wälder mit mindestens vier unterschiedlichen Baumarten,“ erklärt Silvio Mergner, stellvertretender Forstbetriebsleiter. Baumarten wie die Buche, Eiche, Tanne, Douglasie oder der Bergahorn kommen dabei zum Einsatz. Auch seltenere Baumarten wie die Elsbeere, die Wildkirsche oder die Edelkastanie werden gepflanzt. Artenschutz: Durch Biotopschutz und Habitatpflege schafft der Forstbetrieb Lebensraum für eine Reihe von Vogelarten vom Schwarzspecht bis zum Schwarzstorch. Erholung: Für Erholungssuchende sind zum Beispiel der Paterzeller Eibenwald und das Seeholz am Ammersee überregional bekannte Ausflugsziele. Ob Brennholzselbstwerber, Sportler, Vogel- und Naturfreunde oder Pilzsammler: Für alle Waldbesucher steht der Staatswald mit seinen rund 600 Kilometern Forstwegen zur Verfügung.