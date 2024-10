Zaun beim Ausparken beschädigt

Eine unbekannte Person hat in Thaining einen Zaun beschädigt. Laut Polizeiangaben wurde der Zaun in der Obergasse am Samstag zwischen 12 und 20.30 Uhr von einem Fahrzeug touchiert, das dort ausgeparkt oder gewendet wurde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2500 Euro. Personen, die Hinweise zum Schadensverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dießen telefonisch unter der Nummer 08807/92110 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Thaining Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Privatgrundstück Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallort Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis