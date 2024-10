Dießen: Im Taubenturm erzählt die Kunst viel über Thomas Raff

„Und wir, die es nicht so genau wissen, fragen Dr. Thomas Raff, den man Professor für Ammerseeologie nennen müsste“, diese Worte von Autor Claus-Peter Lieckfeld stehen auf einem Schwarz-Weiß-Foto, das den langjährigen Vorsitzenden des Heimatvereins Dießen, Dr. Thomas Raff zeigt. Es scheint, als wolle er sich gerade auf den Weg in den Taubentrum machen. Dort, im Domizil des Heimatvereins, wurde am Wochenende eine Ausstellung eröffnet, die auf vielfältige Weise, an den im Oktober 2022 verstorbenen Kunsthistoriker erinnert. Angehörige, Freunde und Weggefährten von Thomas Raff sowie Bürgermeisterin Sandra Perzul und Altbürgermeister Herbert Kirsch waren zur Vernissage in den Taubenturm gekommen. Zu sehen sind 25 künstlerische Beiträge, die auf unterschiedlichste Art – immer aus einer persönlichen Perspektive – an den Erzähler, Forscher und Menschen erinnern. In der Turmstube, vor der Kulisse des Bilderzyklus „morphing maschinery“ des bekannten bildenden Künstler Ben Gossens fanden längst nicht alle Gäste Platz. Hier zeigt Goossens Werke, die ihn selbst an Ausgrabungen erinnern und die er deshalb mit Thomas Raff verbindet, zu dessen Wissensgebieten auch die Archäologie gehörte.

„Wenn Sie genau hinhören, wird ihnen Thomas Raff heute nochmals Hallo sagen.“

„Wenn Sie genau hinhören, wird ihnen Thomas Raff heute nochmals Hallo sagen“, sagte der neue Vorsitzende, Thorsten Bergmaier, zur Begrüßung. Nach dem Tod von Thomas Raff habe sich der Heimatverein sammeln und orientieren müssen, so Bergmaier. Mit den neuen Referaten und den Persönlichkeiten, die dahinterstehen, habe der Verein seine Strahlkraft wieder zurückgewonnen. „Thomas Raff hat uns die Kunst erklärt, heute erzählt die Kunst etwas über Thomas Raff“, so Bergmaier.

Thomas Raff, Selbstbildnis um 1975.

„Er konnte Gedanken in Texte weben, wie Weber Goldfäden in ein wertvolles Textil“, sagte die Journalistin und Theologin Dr. Johanna Haberer, die Raff während den letzten Monaten seines Lebens begleitet hatte. Sie steuerte ein kleines Selbstbildnis Raffs zur Ausstellung bei, dass sie von ihm geschenkt bekam und das sie seitdem beschäftigt: Eine kleine Drahtfigur, die auf einem mit Nägeln gespickten Holzsockel sitzt, und sich in einem Spiegel betrachtet. Auch mit Raffs Gedicht „Die Zeit“ setzte sich die Theologin auseinander, dessen letzte Zeilen lauten: „Seit wir von jenem Baum in jenem Garten/ gegessen haben, müssen wir´s ertragen,/dass wir erkennen und erkannt sein wollen,/und doch wie blind im Strudel treiben./Dass wir so handeln, wie wir handeln sollen/und doch - der Suppenkasper bleiben“. Thomas Raff, so Haberer, habe nie eine Suppe verweigert. Er habe seine Lebenssuppe gelassen, umsichtig und vollständig ausgelöffelt.

Tägliches Essen schnell aufgewärmt – in Erinnerung an Thomas Raff

Ums Essen ging es auch in Karin Gerkows Text „Tägliches Essen schnell aufgewärmt“, den die Schauspielerin und Sprecherin Elisabeth Günther vortrug. Darin erzählt die Schwägerin von Thomas Raff, auf deren Initiative die Gedenkausstellung zustande kam, von einem der vielen mittäglichen Besuche bei Raff und seiner Frau Adelheid Helm. In häuslicher Atmosphäre wurde das mitgebrachte Essen aufgewärmt und ein wenig bildungsbürgerlich gezankt, wer die bessere Schreiberin sei – die von Raff verehrte Dichterin Masha Kaléko oder die von Gerkow bevorzugte Marieluise Fleißer. Ein Disput, den die Akkordeonistin Annette Rießner, die für passende musikalische Momente während der Eröffnung sorgte, in eine kleine, schöne und versöhnliche Eigenkomposition verpackte.

Zusammenrücken in der Turmstube: Johanna Haberer, Theologieprofessorin aus Hamburg sprach über ihren Freund, Thomas Raff. Im Hintergrund „morphing maschinery", ein Bilderzyklus von Ben Goosens.

Zu Wort meldete sich auch Dr. Michaela Haibl, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunst und materielle Kultur der Universität Dortmund, mit einem kurzen Vortrag zum Thema „Gehen – Sehen – Verstehen“: Thomas Raff habe sie vom ersten Semester ihres Studiums „als Lehrender, als Kunsthistoriker und als Komplize“ begleitet. Gerne erinnerte sich die Wissenschaftlerin an eine Exkursion im Jahr 1987 ins winterliche Ravenna „als einen Ort des Laufschritts“. Das schnelle gehen, erklärte Raff damals den Studenten, würde gegen die Kälte helfen und es mache die Stadt als Raum erfahrbar. So habe sie mit Thomas Raff in Ravenna „gehend sehen gelernt“, so Haibl. Auch mit seiner Habilitationsschrift „Die Sprache der Materialien“ sei Raff 1994 der Zeit weit voraus gewesen. Zu diesem Thema empfahl die Wissenschaftlerin die Auseinandersetzung mit einem Werk des Architekten und Fotografen Wolfram Ruoff „Ikonologie des Materials“ (2024), dass aktuell im Taubenturm zu sehen ist.

Anna Helm (rechts) dokumentiert Fundstücke aus der Wohnung ihrer Eltern, Thomas Raff und Adelheid Helm, in Buchform.

Vieles aus dem Leben von Thomas Raff und seiner Frau Adelheid kann man aus den Exponaten ihrer Tochter, der Buchkünstlerin Anna Helm erfahren: Nach dem Tod des Vaters – die Mutter war bereits 2021 verstorben – war es Anna Helms Aufgabe, die Wohnung ihrer Eltern zu räumen. So entstand 2023 das Büchlein „Psalm“. Es präsentiert liebevoll Fundstücke, Bilder und Drucke aus der elterlichen Wohnung mit textlichen Erläuterungen. Auch das Buch „Wo wir waren“ enthält einen Nachhall in Form eines Fotos von einer am Haus in Riederau lebenden Eidechse, die sich dort nur wenige Tage vor Thomas Raffs Tod fotografieren ließ. Den Tieren rund um das Haus galt stets die liebevolle Aufmerksamkeit der Bewohner.

Einen poetischen Schlussstrich unter die Hommage zog Thomas Raffs langjähriger Weggefährte, der Autor Sebastian Goy. Darin heißt es: „Ein klares Resümee vor allem – Thomas wäre noch viel eingefallen.“ Die Ausstellung ist an den kommenden Wochenenden jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Am Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr, lädt der Heimatverein zur Performance „Raffs Kosmos“ mit Toni Gruber (Musik) und Katalin Fischer (Text) ein.