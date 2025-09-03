Icon Menü
Tragischer Arbeitsunfall in Peiting: 59-Jähriger stürzt von Leiter und erliegt seinen Verletzungen vor Ort

Peiting

Tödlicher Arbeitsunfall bei Peiting

Bei Arbeiten in seinem Garten stürzt ein 59 Jahre alter Mann in Peiting von der Leiter und stirbt noch am Unfallort. Die Kripo Weilheim ermittelt.
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen eines tödlichen Arbeitsunfalls in Peiting.
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen eines tödlichen Arbeitsunfalls in Peiting. Foto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag, 2. September, kam es in Peiting zu einem tragischen Arbeitsunfall, bei dem ein 59 Jahre alter Mann sein Leben verlor. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Weilheim die genauen Umstände des Unfalls.

    Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen war ein 59 Jahre alter Mann am Dienstagnachmittag gegen 15.35 Uhr mit Arbeiten auf einer Leiter in seinem Garten beschäftigt und von dieser gestürzt. Zeugen fanden den 59-Jährigen nach Angaben der Polizei daraufhin am Boden. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos. Der Mann erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

    Bislang wird von einem tragischen Arbeitsunfall ohne Fremdverschulden ausgegangen

    Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort koordinierten Beamte der Polizeiinspektion Schongau. Noch am Ereignisort übernahmen laut Polizeibericht Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kripo Weilheim die weiteren Untersuchungen zum genauen Hergang. Nach bisherigem Kenntnisstand muss von einem tragischen Arbeitsunfall ausgegangen werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter gibt es keine. (AZ)

