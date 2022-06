Von Autofahrerin übersehen: Junger Motorradfahrer stirbt bei Peißenberg

Tödlicher Unfall im Landkreis Weilheim-Schongau: Bei Peißenberg übersieht ein Autofahrer einen Motorradfahrer. Der junge Mann erliegt noch vor Ort seinen Verletzungen.

Im Landkreis Weilheim-Schongau hat sich am späten Samstagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, starb ein 18 Jahre alter Motorradfahrer bei Peißenberg.

Eine 29-Jährige aus Peiting befuhr gegen 22.50 Uhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße B472 von Hohenpeißenberg kommend in Richtung Peißenberg und wollte nach links in die Schongauer Straße einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei den entgegenkommenden, 18-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, der gegen die Fahrzeugfront prallte und nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle verstarb.

Die 29-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, ihre beiden Mitfahrer aus Peißenberg blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro. Neben der Feuerwehr befanden sich auch zwei Notärzte und zwei Rettungswagen vor Ort. Der Verkehr musste für rund vier Stunden durch die Straßenmeisterei Weilheim umgeleitet werden.

Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und bei den Fahrzeugführern wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Laut Polizei wird gegen die mutmaßliche Unfallverursacherin unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. (ak)

