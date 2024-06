Utting

vor 17 Min.

An der Bahnhofstraße in Utting wird es keine Tiny-Häuser geben

Plus Für ein Grundstück an der Bahnhofstraße werden vier Tiny-Häuser beantragt. Doch diese passen nach Auffassung des Uttinger Gemeinderats nicht zum städtebaulichen Konzept in der Ortsmitte.

Von Dagmar Kübler

In der Uttinger Bahnhofstraße ist mittlerweile ein neues Wohngebiet mit interessanter Architektur entstanden. Lange hat der Gemeinderat vorab an einem passenden Konzept gefeilt, das bauliche Möglichkeiten einräumt, jedoch auch den alten Baumbestand schützt und eine zu große Verdichtung vermeidet. Das Konzept des Dorfangers, um den sich Häuser in unterschiedlicher Ausführung gruppieren, lässt sich inzwischen begutachten – und auch der Unterschied zu anderen Baugebieten. Ein großes Grundstück direkt an der Bahnhofstraße ist aber noch unbebaut. Dort sollen nach dem Willen des Bauwerbers vier Tiny-Häuser entstehen. Dafür wäre eine Änderung des Bebauungsplans notwendig, der an dieser Stelle Baurecht für zwei Wohngebäude mit zwei bis drei Vollgeschossen und insgesamt vier Wohneinheiten gibt.

Ist normalerweise eine Gemeinde nicht unglücklich, wenn die Verdichtung im Ort geringer ausfällt, so entschied sich der Gemeinderat an dieser Stelle jedoch gegen die Tiny-Häuser. Der Grund: Sie passen weder zum Bebauungsplan noch ins städtebauliche Konzept. Wunsch der Gemeinde ist es, die Bahnhofstraße zu beleben und aufzuwerten. Das soll unter anderem durch dauerhaftes Wohnen und Beseitigung von Baulücken erreicht werden, auch mit dem Ziel, den Verbrauch neuer Siedlungsflächen im Außenbereich zu minimieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen