Axel Wolf und seine leidenschaftliche "Ehe" mit der Laute

Plus Axel Wolf gehört zu den führenden Lautenisten Europas. Dieses alte Instrument übt auf ihn eine große Faszination aus. Um darauf spielen zu können, braucht es eine ganz besondere Voraussetzung.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Axel Wolf gilt durch sein ausdrucksvolles Spiel und seine Darstellungskunst zu den führenden Lautenisten Europas. Der 62-jährige, im niedersächsischen Nienburg an der Weser geborene, lebt seit vier Jahren im Uttinger Ortsteil Holzhausen.

Mit Partnern wie Dorothee Oberlinger, Irvine Arditti, Valer Sabadus, Stefan Temmingh, Sebastian Hess, Sergio Azzolini, Rüdiger Lotter oder Joel Frederiksen konzertiert er weltweit, Konzertreisen führten in auf internationale Festivals wie Luzern, Brügge, Utrecht oder Edinburgh, nach Rom, Tokio, Sydney und New York, als Solist oder mit Ensembles wie der Musica Fiata, dem United Continuo Ensemble, dem Freiburger Barockorchester, dem Orchestra of the Age of Enlightenment oder The English Concert London.

