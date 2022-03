Utting

Das Refugium in Utting wird größer, aber auch teurer

Das Refugium am Uttinger Bahnhof soll ein zentraler Punkt für die Uttinger Bevölkerung werden. Neben Platz für die Jugend, für Kunst und Kultur will die Gemeinde an dieser Stelle eine völlig neue Form einer öffentlichen Toilette etablieren. Im Landkreis Landsberg wäre das die erste ihrer Art.

Plus Am Uttinger Bahnhof soll ein zentraler Ort für Jung und Alt entstehen. In puncto öffentliche Toiletten will die Gemeinde dort für den Landkreis Landsberg eine Vorreiterrolle einnehmen.

Von Dagmar Kübler

Am Bahnhof in Utting soll mit dem Refugium ein zentraler Ort für alle Bürgerinnen und Bürger, vornehmlich aber die Jugend, sowie für Kunst und Kultur entstehen. Dabei setzt die Gemeinde auf Bürgerbeteiligung, nimmt aber auch die Bedenken der Anwohnenden ernst. Warum aus dem Gemeinderat trotzdem skeptische Stimmen kommen und warum die Gemeinde in Sachen Inklusion ausgerechnet bei der Toilette Vorreiter im Landkreis werden könnte.

