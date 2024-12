Der Bürgertreff in Utting reichte gerade so aus, um die interessierten Bürgerinnen und Bürger unterzubringen. Erstmals fand die Bürgerversammlung hier statt, da der Speisesaal des Bildungszentrums in Holzhausen derzeit umgebaut wird. Die Bürgerfragen drehten sich vor allem um die Themen Energie und Strandbad. Bürgermeister Florian Hoffmann informierte über den aktuellen Stand.

