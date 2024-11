Die ersten Wände für die neue evangelische Christuskirche in Utting stehen

Am 25. August 2021 brannte in Utting die fast 100-jährige evangelische Kirche in der Laibnerstraße ab. Nun wurde mit dem Bau der neuen Kirche begonnen. Am 6. November früh morgens ist es so weit: Ein Tieflader, beladen mit 20 Tonnen schweren Holzwänden fährt in die Zufahrt des Kirchenareals in der Laibnerstraße in Utting ein. Dort steht bereits ein großer Kran, mit dem die zugeschnittenen Holzwände an die richtige Stelle auf dem Fundament gehoben werden. Dort erwarten sie bereits die geschickten Hände der Zimmerleute der Eresinger Firma Holzbau Loy und justieren sie exakt auf den Holzbalken, der auf dem Betonsockel zuvor aufgebracht wurde.

Die ersten Holzwände für die neue evangelische Christuskirche in Utting stehen auf dem Fundament. Foto: Christian Rudnik

Zwischen diesem und dem Holzaufleger befindet sich Quellmörtel sowie eine Mauersperrbahn, erklärt Josef Loy, der es sich nicht nehmen ließ, am ersten Tag der Holzarbeiten, für die er eine Arbeitsgemeinschaft mit Holzbau Schlemmer aus Jesenwang bildet, mit dabei zu sein. Freudig aufgeregt verfolgt auch Pfarrer Dirk Wnendt bereits seit neun Uhr die Arbeiten. „Da geht einem schon das Herz auf, wenn das Holz für den Kirchenbau angeliefert wird“, sagt Wnendt.

In den Monaten zuvor wurde die Betonplatte gegossen, im August die Grundsteinlegung gefeiert. Auch wo einmal der Kirchturm aus Holz aufgebaut werden soll, steht ein hohes Eingangsportal aus Beton, das die schwere Last der neuen Glocken und der neuen Zwiebel tragen wird. Eine Kirche ganz aus Holz, das war der Wunsch der Pfarrer und der Gemeindemitglieder, den Architekt Mauritz Lüps umsetzte. Um sie auch optisch der alten Holzknüppelkirche anzugleichen, werden Fichtenrundhölzer halbiert und geschäpst. Dabei wird von Hand mit einem Schäleisen die Rinde der noch feuchten Stämme entfernt. Die Bastschicht bleibt jedoch stehen, sie bietet Wetterschutz und sorgt gleichzeitig für antike Optik. Ein Waldbauer aus Hohenfurch fällt die Bäume, geschält werden sie von Ehrenamtlichen, Pfarrer Wnendt koordiniert den Einsatz. „Beim ersten Mal waren 15 Leute mit dabei, beim zweiten Mal schon 25“, freut sich Wnendt. So konnten bereits 600 Meter der erforderlichen 5,5 Kilometer Halbstämme entrindet werden, die, wen alles nach Plan läuft, im März 2025 an der Fassade angebracht werden.

Doch bis dahin ist noch viel zu tun. Zwei Tage dauert es voraussichtlich, bis die 30 Zentimeter starken und mit Luftschlitzen versehenen Holzwände, die von einem Produzenten von Vollholzwänden aus Peiting zugeschnitten wurden, stehen. Danach wird der Dachstuhl auf die Holzplatten aufgestellt, die Zwischensparrendämmung sowie die Dachschalung angebracht und das Dach mit klassischen Dachziegeln eingedeckt.

Rund 40 Tonnen Holz werden so verbaut. So strahlt die neue Kirche nicht nur Wärme aus, sie kann diese auch gut speichern und kommt ohne zusätzliche Dämmung aus. Durch die Trägheit von Holz kühlt die Kirche weder schnell aus, noch heizt sie sich schnell auf. Vorteilhaft ist auch die CO₂-Bilanz, denn durch den hohen Anteil an Holz ist die Menge an gespeichertem CO₂ fast doppelt so hoch wie die, die für die Herstellung der anderen Materialien verwendet wird.

Holzwände für die evangelische Kirche werden aufgebaut / Baustelle / Neubau für die abgebrannte Kirche / Utting Foto: Christian Rudnik

Immer wieder kommen Zaungäste vorbei, um den Aufbau zu verfolgen. Um 12 Uhr stehen bereits die Wände im Norden und die zukünftige Sakristei nimmt Gestalt an. Dort im Norden wird auch einmal die Orgel sein. In ein Wandelement wurden Zacken eingeschnitten, die an eine Krone erinnern – später einmal der Platz für die Orgelpfeifen. Gegen 12.30 Uhr steigt die Spannung: Das mit 15 Metern Länge und fünf Tonnen Gewicht wohl größte Holzteil – die komplette Ostseite, aus der bereits die sechs Fensteröffnungen ausgesägt wurden – schwebt an Gurten befestigt über das Gemeindehaus auf seinen Platz. Dank der großen Erfahrung des Kranführers sitzt das Holzteil gleich im ersten Anlauf exakt.

So langsam nimmt das neue evangelische Gotteshaus an der Laibnerstraße in Utting Form an. Foto: Christian Rudnik

Doch noch kann es nicht von der Krankette abgehängt werden: Zuvor werden Stahlstützen zum Stabilisieren an die Fensterlaibungen und am Betonboden angebracht. Zwar werden einige Winkel sowie Bretter als Verbindungslaschen zwischen Holzaufleger und Holzwand montiert, jedoch wird vor allem die Decke für die notwendige Stabilisierung der Wände sorgen. Etwa drei Meter sei die neue Kirche größer als die vorherige, sagt Dirk Wnendt. Die gewonnene Fläche käme dem Kirchenraum zugute. Und der Keller unter der Sakristei wird künftig für mehr Lagerfläche sorgen.