Die Gasteiger Villa öffnet wieder - 51 Hochzeitstermine sind heuer schon vergeben

Das Künstlerhaus Gasteiger ist nicht nur beliebtes Ausflugsziel, sondern auch eine gern gewählte Hochzeitslocation. Die Saison 2024 startet am Sonntag, 7. April.

Das Künstlerhaus Gasteiger in Holzhausen, ein beliebtes Ausflugsziel, erwacht am Sonntag, 7. April aus der Winterpause und ist bis Ende Oktober jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Garten zeigt sich schon jetzt in blühender Blumenpracht.

Der von 1902 bis 1913 am Ammersee-Ufer entstandene Künstlersitz mit Wohnhaus und Bauerngarten sowie Wirtschaftsgebäuden ist ein einzigartiges Ensemble des Münchner Jugendstils und wird seit 1984 von der Bayerischen Schlösserverwaltung betreut. Das Museum im Wohnhaus beinhaltet die Jugendstilausstattung der Räume, historische Fotografien, eine Auswahl von Bronze-, Gips- und Marmorskulpturen Mathias Gasteigers und eine Sammlung mit Gemälden seiner Frau Anna Sophie Gasteiger.

In den ehemaligen Wohn- und Atelierräumen des Künstlerpaares zeigt die Bayerische Schlösserverwaltung zudem großformatige Aufnahmen, darunter historische Schwarz-weiß-Fotos aus der Entstehungszeit der Kunstwerke von Mathias Gasteiger sowie aktuelle Aufnahmen der Fotografin Maria Scherf.

2023 waren 1440 Gäste in der Gasteiger Villa am Ammersee

Der Bildhauer Mathias Gasteiger (1871–1934) gehört zu den namhaften Münchner Künstlern um 1900. Noch heute prägen seine Kunstwerke zahlreiche Plätze der bayerischen Landeshauptstadt. Er zählt zu jenen Künstlern, die ihr bekanntestes Werk gleich zu Beginn ihrer Karriere geschaffen haben: Mit seiner am Münchner Karlsplatz aufgestellten Brunnengruppe „Satyrherme und Knabe“ – im Volksmund schnell „Brunnenbuberl“ getauft – löste der Bildhauer 1895 aufgrund der Nacktheit des Dargestellten einen Skandal aus.

Das Künstlerhaus Gasteiger ist auch eine beliebte Hochzeitslocation. Hier ein Blick in den Salon. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung

Durch seinen Brunnen wurde Mathias Gasteiger nach kurzer Zeit stadtbekannt und erhielt in der Folge mehrere große Aufträge für Grabmäler, Brunnen und Reiter-Standbilder. Im Gasteigerhaus in Holzhausen werden diese anhand großformatiger Fotos vorgestellt

Das Künstlerhaus Gasteiger ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel (2023 zählte die Bayerische Schlösserverwaltung 1440 Besucherinnen und Besucher), sondern auch eine gern gewählte Hochzeits-Location: Im vergangenen Jahr gaben sich 55 Brautpaare im Künstlerhaus das Ja-Wort. Auch für 2024 sind bereits 51 Trauungstermine vergeben.

Das Künstlerhaus ist vom 7. April bis zum 27. Oktober jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zum Künstlerhaus Gasteiger gibt es unter www.schloesser.bayern.de. (AZ)