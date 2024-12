Die Polizei ermittelt wegen zwei Unfallfluchten in Utting

Die Dießener Polizei ermittelt wegen zwei Unfallfluchten, die sich am Freitag in Utting ereignet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden.

Am Freitagvormittag zwischen 10 und 10.45 Uhr wurde der am rechten Straßenrand geparkte BMW Mini eines 55-jährigen Uttingers in der Hechenwanger Straße angefahren. Der Unfallverursacher touchierte im Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne anzuhalten, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Am Freitagabend gegen 19 Uhr parkte eine 27-jährige Uttingerin mit ihrem Renault Captur am Seefelderhofberg auf einem Parkplatz. Sie öffnete laut Polizeibericht die Fahrzeugtüre zum Be- und Entladen. Dabei fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem dunklen Skoda Fabia gegen die offene Fahrzeugtüre und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne anzuhalten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (AZ)