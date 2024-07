Einbruch in Utting: Unbekannte stehlen Tresor mit Bargeld und einen Kleintransporter

In der Nacht von Sonntag, 7. Juli auf Montag, 8. Juli wurde in Utting in ein Restaurant Im Gries eingebrochen. Aus dem Restaurant wurden nach Angaben der Polizei ein Tresor mit Bargeld, sowie die Fahrzeugschlüssel für einen vor dem Restaurant geparkten schwarzen Ford Kleintransporter entwendet. Der Kleintransporter wurde ebenfalls entwendet.

Auch ein Kleintransporter wird gestohlen

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden von der Polizei in Dießen gebeten, sich unter der Rufnummer 08807/92110 zu melden.