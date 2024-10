Ergebnis der Kirchenvorstandswahl Ammersee/West liegt vor

Die evangelische Kirchengemeinde Ammersee-West hat hat am Montagmorgen das Ergebnis der Kirchenvorstandswahl mitgeteilt. Demnach werden in den nächsten sechs Jahren folgende Personen am Steuerrad des Gemeindeschiffes stehen: Marissa Balon, Saskia Bauer, Iris Gall, Albert Joas, Johanna Müller, Helmut Schiller, Ulrike von Reibnitz und Elisabeth Tengler-Platzer.

Die acht Gewählten werden nun in einer ersten Sitzung zwei weitere Mitglieder des Kirchenvorstandes berufen. Dies sind entweder die beiden Kandidierenden mit den nächsthöchsten Stimmenzahlen oder es wird jemand berufen, weil er oder sie eine wichtige Gruppe der Gemeinde repräsentiert, die bisher nicht im Kirchenvorstand vertreten ist, es aber sein sollte. Gewählte und berufene Kirchenvorsteher haben Stimmrecht.

Die Kandidierenden, die nicht gewählt oder berufen worden sind, können im erweiterten Kirchenvorstand mitarbeiten. Dort haben sie Rederecht, aber kein Stimmrecht. Sollte ein gewählter Kirchenvorstand ausscheiden, rückt die Person mit der nächsthöchsten Stimmenzahl nach. (AZ)