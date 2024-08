Motorradfahrer kollidiert in Utting mit Bus und wird nach Murnau geflogen

Ein Motorradfahrer ist am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr bei einem Unfall in Utting verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Opfer hat laut Polizei Dießen schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten. Es war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, der den Mann in die Unfallklinik nach Murnau flog.

In Unfall verwickelter Bus im Schienenersatzverkehr unterwegs

Der Unfall zwischen einem Bus, der im Schienenersatzverkehr im Einsatz war, und dem Motorradfahrer – einem 60-Jährigen aus einer Gemeinde am Westufer des Ammersees – ereignete sich in der Schondorfer Straße im Norden Uttings, auf Höhe des dortigen Supermarkts. Laut Polizei kam es zu dem Unfall, weil die Vorfahrt nicht beachtet wurde. Der Motorradfahrer war auf der Schondorfer Straße unterwegs, der Bus kam aus einer Seitenstraße.