Bushalte für den Schienenersatzverkehr in Utting und Raisting werden kurzzeitig verlegt

Aufgrund von Bauarbeiten im Straßenbereich müssen von Montag, 2., bis Freitag, 6. September, die Ersatzhaltestellen für den Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen entlang der gesperrten Ammerseebahn in Utting und Raisting verlegt werden.

Bauarbeiten im Straßenbereich der Bahnhöfe in Utting und Raisting

Beide Bahnhöfe sind nach Angaben der Bayerischen Oberlandbahn in diesem Zeitraum für Busse nicht anfahrbar. Die Ersatzhaltestelle in Raisting wird an die Kirche in der Herrenstraße verlegt, die Ersatzhaltestelle in Utting wird an die Ortsdurchfahrt beim „Schneiderwirt“, Schondorfer Straße 7, verlegt. Fahrgäste müssen für den Fußweg zu den Ersatzhaltestellen gegebenenfalls mehr Zeit einplanen. Die Lagepläne der Ersatzhaltestellen sind auf der Webseite (www.brb.de) zu finden. (AZ)