Tier ausgewichen: Frau fährt bei Utting gegen einen Strommast

Weil sie einen Zusammenstoß mit einem Tier vermeiden wollte, ist am Mittwoch gegen 19 Uhr eine 43-jährige Autofahrerin auf der Eduard-Thöny-Straße zwischen Utting und Holzhausen verunglückt. Laut Polizeibericht kam sie nach rechts von der Straße ab, als sie dem nicht näher bekannten Tier ausweichen musste. Dabei kollidierte sie mit einem Strommast. Sowohl an dem Pkw als auch an dem Strommast entstand erheblicher Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Das Bayernwerk musste den Mast vom Netz nehmen. Zu Stromausfällen kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. (AZ)

