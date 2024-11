Unfall in Holzhausen mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 26. November, befuhr eine 86-jährige Dießenerin gegen 17:20 Uhr mit ihrem BMW die Adolf-Münzer-Straße in Holzhausen und wollte in die Staatsstraße St2055 Richtung Dießen einbiegen. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei in Dießen einen 40-jährigen Hofstettener mit seinem Rover Defender, der von Rieden Richtung Utting unterwegs war.

Trotz Ausweichversuch prallen die beiden Fahrzeuge zusammen

Trotz Ausweichversuchs kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Personen leicht verletzt wurden. Laut Polizeibericht wurden sie durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Gesamt-Sachschaden von rund 25.000 Euro. (AZ)