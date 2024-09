Unfall in Utting: Betrunkener rammt geparktes Auto

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Dienstagabend in Utting erwischt. Wie die Dießener Inspektion meldet, wollte ein 49-jähriger Mann mit seinem Auto von der Bahnhofstraße in den Seefelderhofberg einbiegen. Dabei stieß er mit einem geparkten Auto zusammen. Danach setzte er kurz zurück und fuhr einfach weiter. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Er notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Diese konnte sowohl den beschädigten Pkw als auch dessen Halter ausfindig machen, der einräumte, gefahren zu sein. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkotest ergab 1,2 Promille. Daraufhin musste der Mann mit zur Dießener Polizei, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. (AZ)