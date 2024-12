Zwei Uttinger Senioren reisen als Rucksacktouristen durch Indien

„Mit 80 Jahren durch Indien“ - das könnte auch der Titel eines heiteren Road Movies sein, und wenn Dr. Peter und Rosemarie Kalus beim Erzählen in Fahrt kommen, ist auch für einige unterhaltsame Anekdoten gesorgt. Die beiden schildern bei einem Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Leben im Alter“ des Vereins Füreinander am Mittwoch, 4. Dezember, ab 19 Uhr im Uttinger Bürgertreff, was sie in Indien erlebt haben.

