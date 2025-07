Vandalismus an zwei Verkehrszeichen in Pähl

Zwei Verkehrszeichen, die an der Wettersteinstraße beziehungsweise an der Straße Am Kirchenweg in Pähl aufgestellt sind, sind am Wochenende, 19./20. Juli, beschädigt worden. Eine bislang unbekannte Person riss ein Verkehrszeichen („Vorfahrt gewähren“) samt Betonsockel vollständig aus dem Boden heraus. Ein weiteres Verkehrszeichen („Vorfahrtstraße“) wurde zumindest aus seiner Bodenhülse herausgezogen, meldet die Weilheimer Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Wer für den Schaden verantwortlich ist, ist bislang unbekannt. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0881/6400 erbeten. (AZ)

