Vermisste verlässt die Wohnung in der Nacht im Schlafanzug

Am Mittwoch, 2. Oktober, hat die 31-jährige Vietnamesin Do Thi Thu gegen 0:30 Uhr nach einem Streit ihre Wohnung in der Oberen Stadt in Weilheim verlassen. Die junge schlanke Frau mit längeren schwarzen Haaren ist ohne Schuhe unterwegs und lediglich mit einem weiß-grauen Schlafanzug bekleidet. Ihren Geldbeutel und ihr Handy ließ sie in der Wohnung zurück. Die junge Mutter benötigt keine Medikamente, befindet sich aber vielleicht in einer psychischen Ausnahmesituation. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0881/6400 mit der Polizei Weilheim in Verbindung zu setzen. (AZ)

