Hund beißt Reh in Eching tot

Ein Hundehalter meldete sich am Samstagabend bei der Polizei in Dießen, da sein Hund ich Eching ein Reh totgebissen hatte. Da Hundehalter zu jeder Zeit verpflichtet sind, ihre Tiere so zu führen, dass sie keine Wildtiere gefährden, wird nun gegen diesen wegen Jagdwilderei und einem Verstoß gegen das Bayerische Jagdgesetz ermittelt. Dem Hundehalter kommt jedoch zugute, dass er den Vorfall eigenhändig gemeldet hat. Der zuständige Jagdpächter wurde durch die Polizei umgehend in Kenntnis gesetzt. (AZ)

Eching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis