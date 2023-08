15-jähriger Weilheimer greift mit Pfefferspray an

Stark betrunken greift ein 15 Jahre alter Weilheimer in einer Tiefgaragenausfahrt gleich mehrere Personen mit Pfefferspray an. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Donnerstag (17. August), gegen 19:40 Uhr wurde der Polizeiinspektion Weilheim eine angebliche Schlägerei im Benedikt-Höck-Weg in Weilheim mitgeteilt. Bei Eintreffen der Beamten konnten mehrere Beteiligte, darunter drei Leichtverletzte festgestellt werden.

Wie sich nach Angaben der Polizei herausstellte, wollten dort an einer Tiefgaragenausfahrt zwei Fahrzeuge aus der Tiefgarage ausfahren, wobei sich beiden Fahrzeugen eine kleine Gruppe Jugendlicher in den Weg stellte. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in deren Folge jedoch einer der Jugendlichen, der Haupttäter einem der Fahrzeugführer mit einem Pfefferspray in das Gesicht sprühte, das bekam auch ein weiterer Fahrzeuginsasse ab.

Polizei findet den jungen Mann in der Nähe des Tatorts

Als zwei weitere junge Erwachsene heraneilten um zu helfen, wurde laut Polizeibericht einer von ihnen ebenfalls mit dem Pfefferspray durch den Haupttäter attackiert. Der Haupttäter flüchtete zunächst, konnte aber durch die eingesetzten Polizeibeamten in Tatortnähe festgenommen werden. Es handelt sich um einen 15-jährigen Weilheimer. Er war stark betrunken.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er seinen Eltern überstellt. Die Ermittlungen zu dem Fall führt die Polizeiinspektion Weilheim. Zeugen mit sachdienlichen Angaben werden gebeten, die Polizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 zu verständigen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch