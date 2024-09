17-Jähriger fährt in Weilheim nachts mit Vaters Auto gegen eine Mauer

Einen ziemlich ungünstigen Verlauf hat eine Tour mit Vaters Auto für einen 17-jährigen Weilheimer und seine drei Mitfahrer genommen. Der junge Mann war laut Polizeibericht in der Nacht auf Freitag ohne Führerschein in Weilheim unterwegs. Gegen 2.05 Uhr prallte er damit gegen eine Mauer am Unteren Graben. Sofort flüchteten die vier Jugendlichen von der Unfallstelle und ließen den erheblich beschädigten Mercedes zurück. Der Unfallverursacher konnte aber nach etwa einer Stunde von der Polizei unverletzt zu Hause angetroffen werden. Die drei weiteren Jugendlichen, zwei 16-Jährige und ein 17-Jähriger, alle aus Weilheim, wurden ebenfalls an ihren Wohnanschriften angetroffen. Einer der beiden 16-jährigen Burschen hatte durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Das Auto, an dem ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand, wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Den 17-jährigen Unfallverursacher erwarten diverse Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

