78-Jähriger Weilheimer attackiert einen falsch fahrenden Radfahrer

Deutlich übertrieben und schmerzhaft hat ein 78 Jahre alter Mann aus Weilheim einen auf dem Gehweg fahrenden Mann aus Celle (47 Jahre) auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Wie die Weilheimer Polizei mitteilt, befuhr der 47-Jährige am Montag, 13. Januar, gegen 17.30 Uhr mit seinem Rad zunächst den Gehweg in der Münchner Straße in Richtung Innenstadt und überquerte die Ampel am Mittleren Graben. In der Schmiedstraße endete die Fahrt abrupt, denn der Weilheimer stoppte dort den Radfahrer. Er wies den Radfahrer aggressiv darauf hin, dass er nicht auf dem Gehweg zu fahren habe. Auch sei am Fahrrad kein Licht vorhanden gewesen.

Alkotest beim Mann aus Weilheim ergibt einen Wert unweit der Ein-Promille-Grenze

Wie die Polizei weiter mitteilt, sei ein Gespräch eher nicht zustandegekommen. Vielmehr schlugt der 78 Jahre alte Weilheimer nach einer sinngemäßen Frage „ob er eins auf die Schnauze haben wolle“ unvermittelt mit der Faust zu. Er traf den 47-Jährigen im Gesicht, der nach Polizeiangaben dadurch eine aufgeplatzte Lippe und Schwellungen davon trug.

Bei Eintreffen der alarmierten Polizei zeigte sich der Weilheimer reumütig und entschuldigte sich für sein Verhalten. Ein Alkotest beim Weilheimer ergab einen Wert unweit der Ein-Promille-Grenze. (AZ)