Autounfall in Weilheim endet in einem privaten Garten

Ein Autofahrer hat in Weilheim in der Münchener Straße einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 87-Jährige am Donnerstagnachmittag mit seinem Peugeot den Töllernkreisel in Richtung Unterhausen verlassen. Hierbei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überquerte den Fahrbahnteiler, kollidierte mit einer Straßenlaterne und kam anschließend im Garten des angrenzenden Wohnhauses zum Stehen, wodurch er den Gartenzaun beschädigte.

Durch den Aufprall wurde die Laterne aus der Halterung gerissen und kippte gegen das Haus. Hierbei wurden die Dachrinne sowie einige Dachziegel beschädigt. Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Weilheim. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf rund 37.000 Euro geschätzt. (AZ)