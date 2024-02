Weilheim

B2 bei Wielenbach: Vorarbeiten für den Ausbau beginnen

An der B 2 zwischen der Abzweigung der St 2056 nach Pähl und der Abzweigung der WM 9 bei Unterhirschberg beginnen die Vorarbeiten für die grundlegende Sanierung der B 2 sowie die Erweiterung des dreistreifigen Bereichs.

Am Faschingsmontag geht es los: Mit ersten Rodungsarbeiten an der B2 westlich von Wilzhofen fällt der Startschuss für den dreispurigen Ausbau. Was Autofahrer wissen müssen.

An der Bundesstraße B 2 zwischen der Abzweigung der Staatsstraße St 2056 nach Pähl und der Abzweigung der WM 9 bei Unterhirschberg beginnen am Montag, 12. Februar, die ersten Vorarbeiten für die grundlegende Sanierung der B 2 sowie die Erweiterung des dreistreifigen Bereichs begonnen. Seit Jahresbeginn besteht Baurecht für den dreistreifigen Ausbau der B 2 nördlich von Wielenbach. Bis einschließlich Freitag, 16. Februar wird das Staatliche Bauamt Weilheim laut Pressemitteilung erste Rodungsarbeiten durchführen lassen. Das Baurecht für den dreistreifigen Ausbau besteht seit Januar 2024 Ab voraussichtlich Mai beginnen dann laut Pressemitteilung umfangreiche archäologische Untersuchungen. Die Arbeiten werden abschnittsweise ausgeführt, um weitere, nachfolgende Bauarbeiten wie zum Beispiel die Verlegung der Gashochdruckleitung im Sommer ausführen zu können. Zeitgleich laufen im Bauamt die Planungs- und Ausschreibungsarbeiten für die weiteren Bauabschnitte an. Für die Verkehrsteilnehmer sollten sich nach Angaben des Staatlichen Bauamts Weilheim durch die archäologischen Untersuchungen keine nennenswerten Behinderungen ergeben. (AZ) Lesen Sie dazu auch Wielenbach Plus Ausbau der B2 bei Wielenbach: Gemeinde verliert Klage

