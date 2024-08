Bus überfährt auf der B2 bei Weilheim eine Verkehrsinsel

Seit Anfang August gibt es einen Schienenersatzverkehr (SEV) aufgrund Sperrung der Bahnstrecke Weilheim nach Geltendorf. Der Fahrer eines solchen SEV-Busses war am Donnerstag, 8. August, auf der B2 in Richtung Weilheim unterwegs. Gegen 07.45 Uhr kam er nach Angaben der Polizei Weilheim zu weit nach links und überfuhr die unmittelbar vor dem Kreisverkehr am nördlichen Ortseingang befindliche Verkehrsinsel mit beiden linken Reifen.

Verkehrszeichen im Kreisverkehr in Weilheim aus der Verankerung gerissen

Dabei räumte er ein Verkehrszeichen dermaßen ab, sodass es samt Verankerung herausgerissen wurde. Laut eigener Angabe war der 55-jährige Busfahrer in Gedanken versunken. Die rund ein Dutzend Fahrgäste blieben allesamt unverletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei in Weilheim mit etwa 6000 EUR angegeben. (AZ)