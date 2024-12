Der Innenstadtfreitag in Weilheim wird 2025 fortgesetzt

Die Veranstaltungsreihe „Innenstadtfreitag“ wird im Jahr 2025 unter eigener Regie des Weilheimer Aktionskreises fortgesetzt. Der Innenstadtfreitag - immer am ersten Freitag im Monat - entstand 2024 im Rahmen eines Förderprojekts im Oberland, das über sechs Monate hinweg in sechs Einkaufsorten zahlreiche Aktionen im Einzelhandel umfasste. In Weilheim stieß die Idee auf besonders positive Resonanz, weshalb sich die Einzelhändler entschieden haben, das Format auch nach Ende des Förderprojekts weiter zu etablieren, wie es in einer Information des Amts für Standortförderung, Kultur un& Tourismus heißt.

Der erste Innenstadtfreitag des neuen Jahres findet am 3. Januar unter dem Motto „Neujahrsglück“ statt. In den teilnehmenden Geschäften können Kundinnen und Kunden ein vierblättriges Kleeblatt vervollständigen und beim Glücksrad-Drehen bei Mode Echter und im Kaufhaus Rid Einkaufsgutscheine von den Geschäften der Innenstadt gewinnen.

Am 7. Februar ist Kinderfasching in Weilheim

Auch die weiteren Termine versprechen ein abwechslungsreiches Programm: Am 7. Februar wird Kinderfasching mit einer langen Polonaise durch die Innenstadt gefeiert. Dazu wird es extra Masken für Kindergärten und in den Geschäften geben. Geplant sind wieder ein „Frühlingsrauschen“ im März mit DJ-Event des Kollektivs „Ammerwave“, eine Osteraktion im April sowie ein Fashionwalk im Mai.

Für die weiteren Monate werden ebenfalls bereits ideenreiche Aktionen geplant, um den Besuch und das Einkaufen in der Weilheimer Innenstadt zum Erlebnis zu machen. (AZ)