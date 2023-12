Weilheim/Dießen

vor 17 Min.

Corona ist wieder da, die Grippe lässt (noch) auf sich warten

Plus Die Infektsaison ist in vollem Gange. Derzeit grassieren ganz unterschiedliche Viren, beobachtet man im Krankenhaus in Weilheim und in den Arztpraxen.

Von Jennifer Battaglia Artikel anhören Shape

Atemwegserkrankungen sind derzeit deutschlandweit auf dem Vormarsch – und damit auch in Weilheim und in der Region rund um den Ammersee. „Seit vergangener Woche sehen wir eine deutliche Zunahme von Corona-Infektionen“, sagt Dr. Stefan Günther, Leiter des Gesundheitsamtes in Weilheim. Für den Landkreis Weilheim-Schongau wurden im Zeitraum vom 11. bis zum 17. Dezember insgesamt 71 neue Corona-Fälle registriert, in der Woche zuvor waren es noch 53 neue Infektionen gewesen. Dr. Günther beschreibt das als „absolute Spitze des Eisberges“. Weil keine Testpflicht mehr besteht, würden sich viele auch nicht mehr selbst testen. Durch die breite Immunität in der Bevölkerung verlaufen die Infektionen relativ milde. „Todesfälle durch Corona sind mir in der letzten Zeit nicht bekannt“, sagt Dr. Günther.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Die Grippewelle habe hingegen bisher nicht richtig begonnen, sondern ist erst im Anlaufen. Gerade einmal vier Neuinfektionen wurden dem Gesundheitsamt in der vergangenen Woche gemeldet. Seit Anfang November sind es damit insgesamt nur sieben registrierte Influenza-Fälle. Im selben Zeitraum sah es 2022 ganz anders aus: Damals waren es von Anfang November bis Mitte Dezember insgesamt 419 gemeldete Grippe-Infektionen gewesen. „Durch die Pandemie hat es im Hinblick auf die Influenza einen klassischen Nachholeffekt gegeben“, erklärt Günther das Geschehen im vergangenen Jahr. Auch habe man im Winter 2022 noch mehr getestet. „Wirklich vergleichen kann man die Zahlen deshalb nicht“, so der Amtsarzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen