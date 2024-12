Kleintransporter bleibt in Unterführung in Weilheim hängen

Erneut hat ein Fahrzeuglenker nicht die geringe Höhe unter der Bahnüberführung in der Lohgasse in Weilheim beachtet. Wie die Polizei meldet, fuhr am Montag gegen 18 Uhr ein 24-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Kleintransporter, der mit Aufbau eine Gesamthöhe von 3,20 Meter aufwies, in die mit 2,70 Meter ausgewiesene Unterführung ein. Zwangsläufig touchierte er mit dem Aufbau die Deckenkonstruktion der Straßenunterführung und blieb schließlich darin stecken. Durch das Ablassen des Reifendrucks konnte der Wagen rückwärts wieder herausgefahren werden. Der Notfallmanager der Bahn stellte gewisse Schäden (in Höhe von rund 9000 Euro) fest, die allerdings nicht zu einer Beeinträchtigung der Stabilität führten. Somit konnte die Straßenunterführung nach etwa 90 Minuten wieder freigegeben werden. (AZ)

Weilheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterführung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnüberführung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis