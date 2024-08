Mann kommt bei Autounfall in Weilheim ums Leben

Bei einem Autounfall in Weilheim ist am Sonntagmorgen ein 33-jähriger Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, kam es auf einer Staatsstraße bei Weilheim in Richtung Wessobrunn zu dem Verkehrsunfall, als der Mann mit seinem Auto von der Straße abkam. Dabei prallte er gegen einen Baum und wurde beim Überschlagen des Autos aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle.

Wieso er von der Fahrahn abkam, ist noch ungeklärt. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft übernahm die Polizei Weilheim die Ermittlungen in dem Fall. Neben den Polizeibeamten aus Weilheim waren in dem Einsatz auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehren aus Wessobrunn und Weilheim eingebunden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der gutachterlichen Arbeit und der Bergung und Abschleppung des Unfallfahrzeugs musste die Staatsstraße 2057 gesperrt werden. (AZ)