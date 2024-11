Nach Unfall leistet ein Mann aus Herrsching heftigen Widerstand

Ziemlich rabiat wehrt sich ein offensichtlich alkoholisierter 62 Jahre alter Mann aus Herrsching gegen eine angeordnete Blutentnahme. Außerdem beleidigt er die Polizeibeamten.

Laut einem Bericht der Weilheimer Polizei hatte ein 62 Jahre alter Herrschinger am Mittwoch, 6. November, im Zuständigkeitsbereich der Polizei Starnberg einen Verkehrsunfall verursacht und sollte vorsorglich ins Krankenhaus nach Weilheim gebracht werden. Außerdem sollte dort auch eine Blutentnahme durchgeführt werden, weil der Mann offensichtlich alkoholisiert war.

In der Notaufnahme des Weilheimer Krankenhauses greift der 62-Jährige einen Polizisten an

Damit war der Herrschinger aber nach Angaben der Polizei gar nicht einverstanden. Er weigerte sich in Weilheim aus dem Rettungswagen auszusteigen. Erst als eine zweite Streife der Weilheimer Polizei am Krankenhaus eintraf, konnte der Mann zum Aussteigen bewegt werden. In der Notaufnahme ging der 62-Jährige auf die Polizisten los und trat nach Angaben der Polizei einem Beamten gegen den Arm.

Daraufhin wurde der Herrschinger gefesselt und musste letztlich zur Blutentnahme fixiert werden. Einen Schwall an Beleidigungen durften sich die Polizisten auch noch anhören. Das Geschehen und Verhalten des Mannes ist auf Kameras dokumentiert und festgehalten. Wie die Polizei weiter mitteilt, erwartet ihn nun ein weiteres Strafverfahren. (AZ)