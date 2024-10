Polizei nimmt zwei Graffiti-Sprayer in Weilheim fest

Zwei Graffiti-Sprayer, einer aus dem Landkreis Landsberg und einer aus dem Kreis Weilheim-Schongau, konnten am Montagabend, 30. September von der Polizei in Weilheim dingfest gemacht werden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte am Montag gegen 22:15 Uhr ein aufmerksamer Spaziergänger aus Weilheim zwei männliche Personen, die mit Dosen die Ammerbrücke in der Wessobrunner Straße besprühten.

Nachdem er dies umgehend der Polizei mitteilte und auch eine Personenbeschreibung abgab, konnten Beamte der Polizeiinspektion Weilheim laut Polizeibericht vor Ort zunächst nur frische Farbe feststellen.

Sprayer ergreifen zu Fuß die Flucht, werden aber von der Polizei eingeholt

Nach kurzer Fahndung aber wurden die beiden Täter beim Sprayen an der Eisenbahnbrücke in der Lohgasse entdeckt. Als die beiden die Polizei bemerkten, ergriffen sie zu Fuß die Flucht, konnten aber nach kurzer Zeit eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um zwei Heranwachsende aus den Landkreisen Landsberg und Weilheim-Schongau. Die beiden Sprayer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden, dürfte sich jedoch nach Ansicht der Polizei im drei- bis vierstelligen Bereich bewegen. (AZ)