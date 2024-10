Quadfahrer wird bei Unfall bei Weilheim leicht verletzt

Am Samstagmittag befuhr ein 61-Jähriger aus Seeshaupt mit seinem Quad die Staatsstraße 2057 von Weilheim in Richtung Wessobrunn. Dabei erkannte er zu spät, dass der unmittelbar vor ihm fahrende Pkw, der von einem 20-Jährigen aus dem Landsberger Landkreis geführt wurde, seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringerte. Es kam dabei zum Auffahrunfall zwischen den beiden Fahrzeugen, meldet die Polizei. Der 61-Jährige kippte nach dem Aufprall samt Quad nach rechts in den Straßengraben und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 9000 Euro. (AZ)

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Quad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis