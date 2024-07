Rabiater Kunde beleidigt Verkäufer in einer Bäckereifiliale in Weilheim

Hoch hergegangen ist es am Dienstag in einer Bäckereifiliale in einem Einkaufszentrum in der Kaltenmoserstraße in Weilheim. Laut Polizeibericht wollte gegen 13.30 Uhr ein Kunde ein Brot kaufen und anschließend per Karte bezahlen. Da der Preis jedoch unter fünf Euro war, verweigerte ihm dies der Angestellte. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Verkäufer mit einer Plastikschale beworfen und mit Kraftausdrücken beleidigt wurde. Als der Verkäufer die Polizei anrief, verschwand der Mann und konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der rabiate Mann ist etwa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Die Polizei Weilheim bittet Zeugen, sich unter Telefon 0881/6400 zu melden. (AZ)

