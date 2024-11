Schläge und Pfeffersprayattacke lösen größeren Polizeieinsatz aus

Am Freitagabend wurde die Polizeiinspektion Weilheim über eine sich anbahnende Schlägerei auf dem Marienplatz in Weilheim informiert. Es befinde sich eine größere Gruppe junger Erwachsener vor Ort, die Stimmung sei entsprechend aufgeheizt. Mehrere Polizeistreifen und Kräfte des Zentralen Einsatzdienstes Murnau fuhren zum Einsatzort, heißt es in der Mitteilung der Polizei Weilheim.

Dort wurden die Personalien von über 15 Beteiligten aufgenommen. Mehrere Geschädigte vor Ort gaben an, dass sie von einem 18-Jährigen aus Weilheim nach einem Streit mit einem Pfefferspray angesprüht und leicht verletzt wurden. Im Zuge der Fahndung konnte der 18-Jährige aufgegriffen und ins Polizeirevier gebracht werden. Bei einer Durchsuchung wurde das eingesetzte Pfefferspray gefunden.

Weiterhin stellte sich heraus, dass es zuvor zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei ebenfalls 18-Jährigen aus Weilheim kam, bei der einer der Beteiligten mehrmals mit der Faust in das Gesicht geschlagen und diese leicht verletzt wurde. Unbeteiligte Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weilheim in Verbindung zu setzen. (AZ)