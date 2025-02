Was tun, wenn Biber und Hornissen aktiv werden?

Das Landratsamt Weilheim-Schongau hat zwei neue Fachberater für Tiere vorgestellt, die die Menschen gelegentlich als Problemtiere betrachten. Marion Rozanczyc ist neue Biberberaterin, Bernhard Braune wird bei Bedarf tätig, wenn es um Wespen und Hornissen geht.

Marion Rozanczyc ist als Biberfachberaterin kompetente Ansprechperson im Falle eines durch Biberaktivitäten ausgelösten Konflikts. Sie soll im Konfliktfall eine erste Einschätzung geben und neue Aktivitäten, Störungen und Beeinträchtigungen des Bibers beziehungsweise seiner Lebensräume an die Naturschutzbehörde melden, rasch mit dem Betroffenen Kontakt aufnehmen und über mögliche Präventions- und Schutzmaßnahmen beraten, heißt es in einer Mitteilung.

Eigentlich sind die Aktivitäten des Bibers zu begrüßen, aber...

Der Biber und seine Aktivitäten in der heimischen Natur sind einerseits zu begrüßen, heißt es im Landratsamt: Als natürlicher Landschafts- und Biotopgestalter sorgt er beispielsweise für eine höhere Arten- und Strukturvielfalt in seinem Revier. Durch seine Dammbauten verweilt das Wasser auch länger im Gelände, was dessen Selbstreinigungskraft verbessert und zu einem Wasserrückhalt in der Landschaft und zu einer besseren Wasserversorgung der angrenzenden Flächen insbesondere in den zunehmenden Sommerhitzeperioden sorgt. Andererseits kommt es in etlichen Bereichen auch zu merklichen Beeinträchtigungen durch den Biber, hauptsächlich dort, wo Mensch und Biber dieselben Grundstücksflächen und Uferstreifen nutzen. In solchen Fällen stehen den Betroffenen im Landkreis mit Marion Rozanczyc nun insgesamt fünf ehrenamtliche Biberfachberater als Ansprechpartner zur Seite.

Bernhard Braune ist ein neues Mitglied im Team der ehrenamtlichen Wespen- und Hornissenberater des Landratsamtes. Er wird mit derzeit drei weiteren ehrenamtlichen Fachleuten zur Stelle sein, wenn bei der Naturschutzbehörde Wespen- und Hornissenprobleme gemeldet werden. Das notwendige Wissen für die Tätigkeit als Wespen- und Hornissenberater hat er im Rahmen eines speziellen Lehrgangs erworben und auch in Ausübung seines Dienstes bei der Feuerwehr bereits einschlägige Erfahrungen gesammelt.

Hornissen sind eigentlich friedlich und streng geschützte Insekten

Ende April/Anfang Mai gehen die Jungköniginnen, die bereits im vergangenen Herbst geboren wurden, nach ihrem Winterschlaf auf die Suche nach einem geeigneten Nistplatz, um einen neuen Staat zu gründen. Hornissen bauen ihre Nester bevorzugt in Hohlräumen. Da die natürlichen Nistmöglichkeiten immer weniger werden, nisten sie sich auch häufig in Rollladenkästen, Holzverkleidungen an Fassaden und auf Dachböden ein. Zwar sind Hornissen eher scheu und greifen nicht ohne Not an. In unmittelbarer Nähe zum Nest reagieren sie jedoch empfindlich auf Störungen. Hornissen zählen zu den naturschutzrechtlich besonders geschützten Tieren. Aus diesem Grund dürfen sie nicht getötet und auch ihre Nester nicht ohne Weiteres beseitigt werden.

Kommt es dennoch zu Problemen, stehen die Naturschutzbehörde am Landratsamt sowie die Hornissenfachberater bei Bedarf auch vor Ort zur Verfügung, um ein Nebeneinander von Mensch und Tier zu ermöglichen. Sofern dies einmal nicht möglich ist, weil eine konkrete Gefährdung besteht, nehmen Hornissenfachberater mit entsprechender Genehmigung durch die Naturschutzbehörde auch fachgerechte Umsiedlungen von Hornissenvölkern vor. (AZ)