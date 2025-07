Schülerinnen aus Weilheim als Botschafterinnen Bayerns in der Welt unterwegs

Zwei Schülerinnen aus Weilheim haben heuer das Auslandsstipendium „Botschafter Bayerns“ des bayerischen Kulturministeriums erhalten. Anna Willneff und Clara Luisa Hagenauer (beide 16) verbringen das kommende Schuljahr fernab der Heimat. Mit einer App lernt Amara Willneff gerade fleißig Ungarisch. Die 16-Jährige aus Weilheim kann zwar noch nicht viel in der fremden Sprache sagen, das wird sich aber bald ändern. Denn die Zehntklässlerin der Realschule Weilheim verbringt das kommende Schuljahr in Ungarn und wird dort die 11. Klasse eines Gymnasiums besuchen. „Diese Möglichkeit zu haben, ist richtig toll“, sagt Amara über ihren anstehenden Auslandsaufenthalt. Sie ist voller Vorfreude auf das, was sie in Ungarn erwarten wird – in einem Land, das sie bisher nur aus der Ferne kennt.

Amara ist eine der insgesamt 30 Stipendiatinnen und Stipendiaten aus dem Freistaat, die in diesem Jahr das Stipendium „Botschafter Bayerns“ erhalten haben. Das Programm bietet 15- bis 18-jährigen Schülern die Möglichkeit, ein Schuljahr im Ausland zu verbringen. Elf Länder stehen zur Auswahl: Brasilien, Bulgarien, China, Frankreich, Indien, Irland, Polen, Rumänien, Südafrika, Tschechien und Ungarn. Unterstützt wird das Programm vom Deutschen Youth for Understanding Komitee, einer gemeinnützigen Austauschorganisation, die seit über 65 Jahren Schüleraustausche rund um den Globus organisiert.

30 Stipendiatinnen und Stipediaten aus Bayern sind „Botschafter Bayerns“

Am 12. August startet Amara in ihr Abenteuer. Angst vor interkulturellen Begegnungen hat sie keine, sie stammt selbst aus einem interkulturellen Elternhaus: Ihre Mutter ist gebürtige Kanadierin. „Ich bin schon auf die vielen Leute gespannt, die ich in Ungarn kennenlernen werde“, sagt die Schülerin. Ihre neue Heimatstadt Sopron (Ödenburg) liegt nahe der österreichischen Grenze im Westen Ungarns. Dort wird sie bei einer Gastfamilie wohnen, die sie schon online kennenlernen durfte.

Reisen in die Heimat sind während ihres zehnmonatigen Aufenthalts keine geplant und von der Austauschorganisation auch nicht erwünscht. „Ich soll auch nicht besucht werden“, sagt Amara. Denn Heimatreisen oder Familienbesuch aus Deutschland würden nur die Integration vor Ort erschweren. Ihre Eltern wollen sich daran halten. „Der Kontakt wird sich nach ihrem Bedarf richten“, sagt ihre Mutter Lauren Matheson. Natürlich sei ein Jahr eine lange Zeit. Aber Amaras Mutter ist der Meinung, dass man Kinder „mit offenen Händen halten“ und eben nicht festhalten sollte.

Heimatbesuche sind während des zehnmonatigen Auslandsaufenthalts nicht erwünscht

An der Realschule in Weilheim ist man mächtig stolz auf Amara als „Botschafterin Bayerns“. „Für uns ist das eine große Ehre“, sagt der stellvertretende Schulleiter Markus Kölsch. Amara ist laut Kölsch die erste Schülerin der Weilheimer Realschule, die in das Stipendienprogramm aufgenommen wurde.

Icon Vergrößern Ebenfalls beim Festakt am vergangenen Freitag: Clara Luisa Hagenauer (Dritte von rechts) mit Kultusministerin Anna Stolz (rechts) und Dr. Marie-Laure Canteloube, Sprach- und Bildungsattachée des Institut français (links). Foto: Matthias Balk/StMUK Icon Schließen Schließen Ebenfalls beim Festakt am vergangenen Freitag: Clara Luisa Hagenauer (Dritte von rechts) mit Kultusministerin Anna Stolz (rechts) und Dr. Marie-Laure Canteloube, Sprach- und Bildungsattachée des Institut français (links). Foto: Matthias Balk/StMUK

Und es gibt in diesem Jahr noch eine weitere Stipendiatin aus Weilheim: die 16-jährige Gymnasiastin Clara Luisa Hagenauer. Für sie geht es nach Frankreich, die Landessprache spricht Clara bereits. In Fontainebleau, gut eine Autostunde von Paris entfernt, wird die Jugendliche eine internationale Schule besuchen. „Ich freue mich total auf alles“, sagt Hagenauer.

Auslandserfahrung hat Clara schon in jungen Jahren gesammelt. Wie sie berichtet, hat sie als Kind vier Jahre in Shanghai verbracht. Dass sie irgendwann ins Ausland zurückkehren möchte, war deshalb für sie klar. In wenigen Wochen ist es nun so weit. Ob sie als „Botschafterin Bayerns“ auch ihr Dirndl einpacken wird, um es ihren neuen Freunden zu zeigen? „Das weiß ich noch nicht“, sagt Clara. „Ich muss mal schauen, wie viel Platz ich im Koffer habe.“