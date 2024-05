Maibaum: Wengener Burschen stemmen drei Festmeter in die Senkrechte

Im ganzen Land zieren wieder viele neue Maibäume die Dörfer. Im Markt Dießen war heuer die Ortschaft Wengen an der Reihe.

Überall im Landkreis Landsberg wurden am 1. Mai wieder die traditionellen Maibäume aufgestellt. Bei sommerlichen Temperaturen war die Bevölkerung in vielen Orten auf den Beinen und feierte mit den Vereinen diesen urbayerischen Brauch. In Dießen war heuer die Ortschaft Wengen an der Reihe, wo am Mittag des Maifeiertags der Baum in die Senkrechte gebracht wurde.

Kein Monat im Jahr wird so freudig begrüßt wie der Mai. Überall in Stadt und Land zieren frisch aufgeputzte Maibäume die großen Plätze, spielt die Musik auf zum unbeschwerten Beisammensein. Besonders in den Dörfern fühlt man sich dem Brauchtum verpflichtet, dort rücken die Vereine dann besonders eng zusammen, organisieren und helfen sich gegenseitig. Die Maifeiern stärken das Gefühl der Zusammengehörigkeit und pflegen die gewachsene Gemeinschaft in den Dörfern.

Als der Maibaum in Wengen steht, erklingt die Bayernhymne

Im Dießener Ortsteil Wengen wurde am ersten Tag im Wonnemonat ein besonders stattlicher Maibaum aufgestellt. Mit über 30 Metern Länge und einem Durchmesser von 59 Zentimetern am Fuß mussten etwa 35 starke Männer an den Schwalben (Stangen) viel Kraft aufwenden, um die etwa drei Festmeter Holz in die Senkrechte zu zwingen. Organisiert hatte das Maibaumaufstellen mit anschließendem Fest vor der Leonhardikapelle die Wengener Burschenschaft. Etwa 600 Besucher waren gekommen. Punkt 12 Uhr stand der geschälte Naturbaum, der von der DW-Bauschlosserei aus Dießen gestiftet worden war. Mit dem Abspielen der Bayernhymne wurde auch musikalisch von der Blaskapelle Raisting der erste Teil des Maibaumaufstellens gefeiert. Zum Mittagstisch gab es selbst gemachte Wengener Schupfnudeln mit Speck oder vegetarisch oder Ammersee-Bratwurst mit Kraut oder auf Semmeln.

Wer unter dem aufgestellten Zelt oder rund um den Platz vor der Kapelle auf dem Wengener Dorfplatz den Feiertag noch länger genießen wollte, auch mit der unterhaltsamen Blasmusik aus Raisting, konnte dies mit Kaffee und Kuchen aus der alten Molkerei, dem Vereinsheim der Burschenschaft. Für die Kinder war eine Hüpfburg aufgebaut. Als am frühen Nachmittag auch die Zunftzeichen mit St. Leonhard und St. Wendelin, den beiden Ortsheiligen von Wengen, und der Kranz den Maibaum schmückten, wurde noch die weiß-blaue Fahne auf dem Maibaum gehisst.

