Wengen trauert um jemanden, der ganz viel fürs Dorf getan hat

Plus Andreas Bernhard verkörperte das Dorf Wengen wie kaum ein anderer. Am Sonntag ist er auf einem Vereinsausflug plötzlich gestorben.

Nicht nur in seinem Heimatort Wengen, sondern in ganz Dießen herrscht seit Sonntag große Trauer um Andreas Bernhard. Der beliebte und vielseitig engagierte Wengener ist beim Ausflug des Soldaten- und Veteranenvereins St. Georgen gestorben.

Der plötzliche Tod von Andreas Bernhard, der im April 70 Jahre alt geworden war, hinterlässt eine große Lücke in Wengen, St. Georgen und dem ganzen Markt Dießen. Andreas Bernhard war immer zur Stelle, wenn es einen Vereinsdienst auszuführen und ein Fest zu organisieren gab - und das alles auch neben einem harmonischen Familienleben mit Ehefrau Gertrud, fünf Kindern und inzwischen fünf Enkelkindern, das dem "Andrew", als welcher er überall bekannt war, so wichtig war.