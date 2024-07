Am Sonntag wird wieder das Wessobrunner Fest gefeiert

Die Trachtenkapelle, die Pfarrgemeinde und Gemeinde Wessobrunn sowie die Wessobrunner Marien-Bruderschaft laden wieder zum „Fest der Bruderschaft von der Mutter der Schönen Liebe“, kurz „Wessobrunner Fest“ ein. Am Sonntag, 4. August, findet Marienfest der Bruderschaft von der Unbefleckten Empfängnis der seligen Jungfrau Maria statt. Die Bruderschaft wurde 1711 gegründet und ist eng mit dem über 300 Jahre alten Gnadenbild, der Mutter der schönen Liebe von Innozenz Metz, verbunden, das in der Kirche St. Johannes Baptist betrachtet werden kann.

Um 9.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst der Marien-Bruderschaft in der Pfarrkirche. Festprediger ist in diesem Jahr Pater Emmeram Walter vom Kloster Ettal. Der Chor „Liccanta“ unter der Leitung von Thomas Becherer singt die Kurze Festmesse in F von Ignaz Reimann sowie das Wessobrunner Gebet in der Vertonung von Carl Orff. Nach dem Gottesdienst findet die Prozession mit Monstranz durch den Klosterhof statt.

Nach dem Gottesdienst gibt es Braten, Bier und Blasmusik

Von 11.30 Uhr bis 17 Uhr lädt dann die Trachtenkapelle Wessobrunn zur „Blasmusik im Klostergut“ ein. Im Innenhof können die Gäste unter schattigen Kastanienbäumen Blasmusik und bayerische Schmankerl genießen: Rollbraten, Grillhendl, frisch geräucherte Forellen, Steckerlfisch, Kaffee und Kuchen sowie Bier vom Fass. Für die Kinder ist eine Hüpfburg vorbereitet. Auch die Jugendkapelle „Durchanand“ zeigt ab 12.30 Uhr für eine Stunde ihr Können. Ebenfalls tritt die Jugend des Trachtenvereins auf.

Zudem laden die im Wessobrunner Klostergut beheimateten Künstler herzlich ein, ihre Ateliers zu besuchen.

Um 20 Uhr findet das Wessobrunner Fest seinen Abschluss mit einer Lichterprozession von der Pfarrkirche zur Mariengrotte. (AZ)