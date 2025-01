Hühnerstallbrand und Arbeitsunfall bei Waldarbeiten in Wessobrunn

Die Polizeiinspektion Weilheim berichtet von zwei Vorfällen in Wessobrunn am Montag, 20. Januar. Am Vormittag brannte demnach in der Üblhörstraße ein Hühnerstall ab. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei brannte der selbstgebaute Hühnerstall bereits lichterloh. Die angrenzende Hauswand des Wohngebäudes wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Brandursächlich war vermutlich eine Kerze. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die vier Hühner kamen zum Glück mit dem Schrecken davon.

Verletzter wird von Wessobrunn nach Murnau geflogen

Am Nachmittag fanden in einem Waldstück bei Wessobrunn Aufräumarbeiten statt. Bereits gefällte Bäume sollten mit einem Traktor und mittels Stahlseilen aus einem steilen Gelände entfernt werden. Gegen 14.45 Uhr riss eines der Stahlseile und traf einen der Arbeiter am Arm. Trotz kompletter Schutzkleidung erlitt der 55-jährige Ortsansässige mittelschwere Verletzungen an seinem Arm und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum nach Murnau geflogen. (AZ)