Eine Ausstellung in Utting zeigt, was Krieg mit Menschen macht

Der Völkermord von Srebrenica 1995 gilt als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. 30 Jahre danach zeigt das B1 in Utting eine Fotodokumentation des bekannten Fotografen Armin Smailovic. Die Schrecken der Kriegsfolgen mahnen eindringlich dazu, Frieden und Demokratie zu bewahren. Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien erscheint heute weit weg. Die 17 Fotos von Armin Smailovic, die derzeit in der Ausstellung „Ich zählte mein Leben in Sekunden“ im B1 in Utting zu sehen sind, bringen ihn nicht nur wieder in unser Gedächtnis, sondern zeigen angesichts der vielen Krisen und Kriege in der Welt, zu welchem unfassbarem Leid die Eskalation einer Gewaltspirale führen kann. Dabei zeigt Smailovic nicht den Krieg selbst. Seine Bilder brauchen keine Schockmomente. Sie zeigen auf subtile Art, was übrig bleibt, wenn die Gewaltwelle über eine Region hinweggezogen ist, so wie im Juli 1995 in Srebrenica, als das Massaker über 8000 vor allem männliche Todesopfer forderte.

Die Bilder von Armin Smailovic zeigen auf subtile Art, was nach dem Massaker in Srebrenica übrig geblieben ist

Dass die Hauptverantwortlichen, allen voran Radovan Karadžić und Ratko Mladić vom UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verurteilt werden konnten, ist auch der Aussage eines Überlebenden des Massakers zu verdanken, Ahmo, geboren 1933. Ihn traf Smailovic, der bei der sehr gut besuchten Vernissage im B1 anwesend war, bei einer Reise 2009 in Bosnien in einem Derwisch-Orden, den er für einen Fototermin besuchte. Ahmo überlebte als einer von wenigen wie durch ein Wunder ein Massaker von 1500 Menschen.

Icon Vergrößern Die Finissage der Fotoausstellung im Raum B1 findet am Sonntag, 27. Juli zwischen 15 und 18 Uhr statt. Foto: Dagmar Kübler Icon Schließen Schließen Die Finissage der Fotoausstellung im Raum B1 findet am Sonntag, 27. Juli zwischen 15 und 18 Uhr statt. Foto: Dagmar Kübler

„Anschließend lief er über viele Tage nachts durch die Wälder. Einmal kam ihm auf einer Brücke ein Lastwagen voller Leichen entgegen. Er konnte sich am Brückenpfeiler verstecken und wurde nicht entdeckt“, gibt der Fotograf einen kleinen Einblick in die darauf folgenden Fluchttage, die schließlich damit endeten, dass sich Ahmo der serbischen Polizei ergab und in ein Gefangenenlager gebracht wurde. Bei seinen Recherchen begab sich Smailovic mit Ahmo an all diese Orte, besuchte Verstecke, Brücke, Friedhöfe, das Lager.

Erstmals seit 1995 sah Ahmo sie wieder, erzählte von seinen Erinnerungen, ein Heilungsprozess begann, so Smailovic, der nicht nur die Berichte Ahmos aufzeichnete, sondern auch die von Angehörigen, niederländischen Blauhelmsoldaten und gemeinsam mit dem Journalisten Branko Simic auch mit Tätern. Ahmo war damals Hauptbelastungszeuge und deshalb im Zeugenschutzprogramm. Um diesen Schutz zu wahren, ist er auch auf den Fotos nicht klar zu erkennen.

Tod, Trauer und unfassbares Leid sprechen aus den Fotografien von Armin Smailovic

Überhaupt verwendet der Fotograf gerne Unschärfen, Lichtreflexe oder auch Motive mit minimalistischer Farbwahl. So entstünden keine klaren Porträts, sondern er vermittle seine persönliche, emotionale Sichtweise in geheimnisvollen, aber auch mitfühlenden Bildern, so Yorck Dertinger bei der Vernissage. Smailovic erzeuge so Verstehen auf einer anderen Ebene.

„Armin Smailovic zeigt, was Krieg mit Menschen macht. Er macht die Auswirkungen sichtbar und was Krieg bedeutet.“ Tod, Trauer und unfassbares Leid der Hinterbliebenen sprechen aus den Fotografien, die beispielsweise Beisetzungen auf Friedhöfen zeigen, deren Details berühren. Eine Frau, umgeben von anderen, die ihr Trost spenden. Die Hand Ahmos auf einem Grabstein. Eine Halle mit Särgen fein säuberlich aufgereiht. In ihnen ruhen die Überreste der Menschen, die aus Massengräbern geborgen und identifiziert werden konnten, erklärt der Fotograf. Noch immer laufen diese Identifizierungen. Mit seinen Bildern macht er auch die Tatorte sichtbar. Triviale Orte wie Lagerhallen wurden durch den Krieg zu Orten des Leids. Dadurch schafft Smailovic persönliche Betroffenheit und die Erkenntnis: Es kann überall passieren. Eindrucksvoll unterstrichen die Audioaufzeichnungen die Dokumentarfotos bei der Vernissage.

Diese Aufzeichnungen bewegten auch einen Regisseur, sie zu einem Theaterstück zu verarbeiten, das zehn Jahre im Thalia Theater in Hamburg lief und nun im Berliner Ensemble gezeigt wird, so Smailovic. Am Sonntag wurde im B1 zudem das darauf basierende Hörspiel des Deutschlandfunks aufgeführt. Es sei eben von der Deutschen Akademie der darstellenden Künste in München zum Hörspiel des Monats ausgezeichnet worden, freute sich Yorck Dertinger bei der Vernissage.

Armin Smailovic lebt zwischen München und Sarajevo und arbeitet international als Fotograf, Autor und Regisseur. Seine Reportagen, Porträts und Langzeitprojekte erscheinen in Medien ebenso wie bei Institutionen wie den Vereinten Nationen. Er ist zudem Mitbegründer des Fotodoks-Festivals und der Agentur Focus.

Die Finissage der Fotoausstellung im Raum B1 in der Bahnhofstraße 1 in Utting findet am Sonntag, 27. Juli zwischen 15 und 18 Uhr statt.