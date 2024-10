Brand in Wielenbach: Feuerwehr löscht Feuer im Dachstuhl

In einem Wohnhaus in Wielenbach hat es gebrannt. Wie die Polizei Weilheim mitteilt, wurden am Freitagnachmittag Einsatzkräfte aufgrund einer Rauchentwicklung aus einem Dachstuhl eines Wohnhauses in Wielenbach verständigt. Nach Eintreffen wurde festgestellt, dass an dem derzeit unbewohnten Gebäude einige Balken des Dachstuhls in Brand geraten waren. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Als wahrscheinliche Brandursache konnte ermittelt werden, dass der Eigentümer einige Zeit vor dem Brandausbruch mit einem Bunsenbrenner im Dachgeschoss zugange war. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Wilzhofen, Wielenbach, Pähl und Weilheim, sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei. (AZ)